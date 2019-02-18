Вест Хэм может подписать Антонио Валенсию при одном условии

Ветеран Манчестер Юнайтед Антонио Валенсия может стать партнером Андрея Ярмоленко.

Вест Хэм заинтересован в подписании капитана Манчестер Юнайтед Антонио Валенсия, сообщает Daily Mail.

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"Молотобойцы" пока не спешат посылать запрос манкунианцам, ведь ожидают решения 34-летнего защитника лондонского клуба Пабло Сабалеты, который подумывает о завершении карьеры.

Если аргентинец решит повесить бутсы на гвоздь, то можно ожидать переход 33-летнего Валенсии в клуб Андрея Ярмоленко.

В текущем сезоне АПЛ Антонио провел только 5 поединков.

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