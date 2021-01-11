Недавно Себастьян Алле перебрался в Аякс за 22,5 млн евро. В распоряжении Дэвида Мойеса фактически остался один центрфорвард (Майкл Антонио), а потому специалист ищет усиление.

Вест Хэм вместо провального Алле может вернуть бывшего звездного партнера Ярмоленко

Как сообщает Daily Mail, новым одноклубником Андрея Ярмоленко может стать Мариано Диас. Лондонцы хотят арендовать форварда Реала, а сам игрок готов рассмотреть такое предложение. Конкуренцию мадридцу может составить Марко Арнаутович, которому пророчат возвращение в Вест Хэм.

К слову, Мариано Диас провел в текущем сезоне за "галактикос" 5 поединков в Примере и забил всего один мяч. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 10 млн евро.

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