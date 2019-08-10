Вест Хэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко на пороге рекорда, Ярмоленко стал жертвой конфуза

Вест Хэм принимает Манчестер Сити в матче 1-го тура АПЛ 2019/20. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Вест Хэм – Манчестер Сити стартует в 14:30 по киевскому времени. Обе команды недавно встречались в Китае в рамках Азия трофи – тогда уверенную победу одержала команда Хосепа Гвардиолы (4:1). Поединок на Олимпийском стадионе Лондона станет первым для Вест Хэма и Манчестер Сити в АПЛ 2019/20 – вчера в стартовом матче сезона Ливерпуль разгромил Норвич.

В Украине игру транслирует телеканал Setanta Sports, который владеет правами на показ матчей АПЛ 2019/20.

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Александр Зинченко попал в стартовый состав "горожан". С Андреем Ярмоленко получилась интересная ситуация – Twitter Вест Хэма включил украинца в список запасных, но фактически он оказался вне заявки.

К слову, если Манчестер Сити одержит победу в этом матче, то Зинченко установит уникальный рекорд АПЛ. До сих пор 22-летний украинец выходил 22 раза в матчах Премьер-лиги (из них 20 – в старте), в которых непременно покидал поле победителем. Самая длинная выигрышная серия принадлежит Давиду Силве – 23 победных поединка подряд. Впрочем, Зинченко – уникальний случай, ведь ни один другой игрок, который провел столько поединков, не может похвастаться 100% удачных результатов.

Вест Хэм – Манчестер Сити: стартовые составы команд на матч АПЛ

Вест Хэм: Фабиански, Фредерикс, Диоп, Бальбуэна, Крессвелл, Райс, Уилшир, Лансини, Антонио, Андерсон, Алле

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Родри, Давід Силва, Де Брюйне, Стерлинг, Марез, Жезус.

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