Противостояние одних из лидеров старта сезона. МЮ набрал 10 очков и возглавил таблицу после 4 туров. ВХЮ начал даже получше, но в последних двух поединках забуксовал – лишь две ничьи. Где смотреть матч Вест Хэм – Манчестер Юнайтед онлайн? Игру показывает Setanta Sports. Андрей Ярмоленко остался в запасе с первых минут. Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартует в 16:00.

Ярмоленко и Ко проти Роналду, Реал у битви лидерив Примери, кризовий Ювентус прийме Милан – топ-матчи викенду

Вест Хэм: Фабиански – Цоуфал, Зума, Огбонна, Крессуэлл – Райс, Соучек – Бенрама, Форналс, Влашич – Боуэн

МЮ: Де Хеа – Ван-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу – Фред, Мактоминай – Гринвуд, Фернандес, Погба – Роналду