Вест Хэм эмоциональным видео поздравил Ярмоленко с 30-летием

Лондонский клуб не забыл поздравить полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко с юбилеем.

Вест Хэм поздравил украинского полузащитника Андрея Ярмоленко с юбилеем – 30-летием – в социальной сети Твиттер. Клуб на своей странице опубликовал видео с эффектными голами Андрея в чемпионате Англии.

"Желаем очень счастливого дня рождения! Приятного дня, Ярмо!", – дополнили теплыми пожеланиями ролик на клубной странице в Твиттере.

"Влияние Ярмоленко шокирует, камбэк года", – фанаты Вест Хэма в ярости из-за тренера, или Почему украинец обязан забить

Напомним, Ярмоленко перешел в лондонский клуб летом прошлого года и сыграл за Вест Хэм в 18 матчах, в которых отметился в воротах соперника пять раз. Большую часть прошлого сезона Ярмоленко пропустил из-за травмы.

Подопечные Мануэля Пеллегрини сегодня занимают 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков. 26 октября команда будет принимать на своем поле Шеффилд Юнайтед.

"Хтось хотів потрапити в Барселону, Баварію чи Манчестер Юнайтед, а я марив Динамо". Правила життя Андрія Ярмоленка