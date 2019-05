Вест Хэм Ярмоленко официально представил новую форму на следующий сезон

Вест Хэм показал домашний и выездной комплект формы на следующий сезон.

Полосы на комплектах формы служат напоминанием о последнем завоеванном Вест Хэмом Кубке Англии 1980-го года. В следующем сезоне исполнится 40 лет с момента победы "молотобойцев".

Напомним, в Вест Хэме выступает украинский вингер Андрей Ярмоленко, который пропустил большую часть сезона из-за травмы. Заметим, что в презентации формы украинец не участвовал.

В сезоне, который закончился, команда украинца заняла десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, а из Кубка страны Вест Хэм вылетел на стадии 1/16 финала.

Introducing our new 2019/20 Home and Away kits



Inspired by the Class of '80.#ThenNowForever pic.twitter.com/JupzTnW3YQ