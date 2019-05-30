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Вест Хэм Ярмоленко официально представил новую форму на следующий сезон

14:02 111 Читати українською
Вест Хэм Ярмоленко официально представил новую форму на следующий сезон
Вест Хэм / твиттер клуба

Вест Хэм показал домашний и выездной комплект формы на следующий сезон.

Полосы на комплектах формы служат напоминанием о последнем завоеванном Вест Хэмом Кубке Англии 1980-го года. В следующем сезоне исполнится 40 лет с момента победы "молотобойцев".

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Напомним, в Вест Хэме выступает украинский вингер Андрей Ярмоленко, который пропустил большую часть сезона из-за травмы. Заметим, что в презентации формы украинец не участвовал.

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В сезоне, который закончился, команда украинца заняла десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, а из Кубка страны Вест Хэм вылетел на стадии 1/16 финала.

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Теги
Англия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Видеоновости Украинцы за рубежом
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