Вест Хэм Ярмоленко и еще 2 клуба АПЛ заинтересовались Соланке

Нападающий английского Ливерпуля Доминик Соланке зимой может сменить клубную прописку. Им интересуются сразу несколько представителей местной Премьер-лиги.

Молодой форвард в зимнее трансферное окно может уйти в аренду, сообщает Sky Sports.

Соланке заинтересовал Галатасарай, – СМИ

По информации издания, Соланке активно интересуются лондонские Вест Хэм и Кристал Пэлас, а также Хаддерсфилд. Все эти клубы находятся в нижней половине турнирной таблицы и имеют проблемы с результативностью.

21-летний англичанин проигрывает конкуренцию в Ливерпуле и в нынешнем сезоне не провел еще ни одной минуты на поле в футболке "красных". Отметим, что переход Доминика Соланке летом 2017 года из лондонского Челси обошелся мерсисайдцам в 3 млн фунтов.