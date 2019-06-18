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Вест Хэм Ярмоленко хочет обменять своего защитника на Марсьяля

20:39 55 Читати українською
Вест Хэм Ярмоленко хочет обменять своего защитника на Марсьяля
Антони Марсьяль / Reuters

Лондонский Вест Хэм предложил Манчестер Юнайтед обменяться игроками в летнее трансферное окно.

"Молотки" на фоне интереса к своему защитнику Иссе Диопу со стороны МЮ сделали встречное предложение манкунианцам. Об этом сообщает The Independent.

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Вест Хэм хочет оформить сделку и обменять французского центрбэка на его соотечественника, форварда Антони Марсьяля. Однако, несмотря на неубедительный сезон в исполнении нападающего, "красные дьяволы" не желают его отпускать. В то же время лондонцы оценили Диопа в 60 млн фунтов.

В сезоне 2018/19 Антони Марсьяль провел 27 матчей в АПЛ, в которых забил 10 мячей. В активе Иссы Диопа – 33 поединка Премьер-лиги (1 гол).

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