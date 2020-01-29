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Вест Хэм Ярмоленко готов отдать 40 млн евро за одного из открытий Серии А

15:21 94 Читати українською
Вест Хэм Ярмоленко готов отдать 40 млн евро за одного из открытий Серии А
Нахитан Нандес / Getty Images

Лондонский Вест Хэм может осуществить громкий трансфер до конца зимнего трансферного окна.

Хавбек Кальяри Нахитан Нандес попал в сферу интересов "молотков", утверждает SportItalia.

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Лондонцы планируют взять игрока сборной Уругвая в аренду за 5 млн евро. Если команда Дэвида Мойеса сохранит место в АПЛ, то летом Вест Хэм доплатит еще 35 млн для полноценного выкупа Нандеса. Полгода назад Кальяри отдал Бока Хуниорс 18 млн евро за 24-летнего центрхава.

Нандес стал одним из главных открытий первого круга Серии А и помог сардинцам удерживать высокое шестое место турнирной таблицы. В активе уругвайца 3 ассиста и один гол в 20 матчах.

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Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Нахитан Нандес Нахитан Нандес Кальяри Кальяри Вест Хэм Вест Хэм Италия
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