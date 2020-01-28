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Вест Хэм Ярмоленко близок к трансферу хавбека сборной Чехии

10:05 85 Читати українською
Вест Хэм Ярмоленко близок к трансферу хавбека сборной Чехии
Томаш Соучек / Фото из открытых источников

Лондонский клуб продолжает активную работу на трансферном рынке.

Вест Хэм в ближайшее время может завершить переговоры по трансферу полузащитника пражской Славии Томаша Соучека, сообщает издание The Guardian.

Вест Хэм не будет отпускать Ярмоленко в январе – известна причина

Чешский клуб хочет получить за своего игрока 20 млн евро и команда полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко готова пойти на эти условия.

В текущем сезоне 24-летний Соучек принял участие в 26 поединках своего клуба во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с Славией действует до лета 2024 года. За сборную Чехии он провел 25 матчей и забил три мяча. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 млн евро.

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