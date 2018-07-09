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Вест Хэм и Боруссия Д не могут согласовать сумму трансфера Ярмоленко

13:24 251 Читати українською
Вест Хэм и Боруссия Д не могут согласовать сумму трансфера Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / фото из соцсетей

Переход Андрея Ярмоленко в английский Вест Хэм из дортмундской Боруссии задерживается.

Лондонцы предлагают за 28-летнего украинца 22 миллиона евро и 3 ммиллиона бонусами. Боруссия хочет получить за Ярмоленко 25 миллионов евро и 3 миллионов бонусами, сообщает Команда №1.

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Также трансфер задерживается из-за получения разрешения футболистом на работу в Англии. С рабочей визой проблем возникнуть не должно. У Ярмоленко, как не у гражданина ЕС, есть необходимое количество матчей в составе нашей национальной сборной.

Андрей освобожден от тренировок в немецком клубе, но информация о том, что он уже вылетел в Англию для прохождения медосмотра, оказалась ложной.

Ожидается, что медосмотр Ярмоленко пройдет завтра в тренировочном лагере Вест Хэма в швейцарском Бад-Рагазе.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм договорился с Боруссией Д по трансферу украинца за 17,5 миллионов фунтов.

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