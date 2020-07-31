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Вест Хэм готовит предложение Манчестер Сити относительно трансфера Стоунза

12:36 - Читати українською
Вест Хэм готовит предложение Манчестер Сити относительно трансфера Стоунза
Зинченко, Стоунз и Силва / Фото ФК Манчестер Сити

Громкий трансфер может состояться в рамках чемпионата Англии.

Защитник Манчсетр Сити Джон Стоунз попал на радары Вест Хэма, сообщает Daily Star.

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"Молотобойцы" готовы заплатить 26-летнего англичанина около 25 млн евро. Конкуренцию лондонскому клубу в борьбе за Джона составит Арсенал.

Напомним, Стоунз присоединился к команде Хосепа Гвардиолы в 2016-м. В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел 16 матчей, но результативными действиями не отметился.

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Англия Джон Джон Стоунз Вест Хэм Вест Хэм Манчестер Сити Манчестер Сити Трансферы Трансферы Манчестер Сити Трансферы Чемпионата Англии
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