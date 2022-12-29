"Молоты" в зимнее трансферное окно стремятся усилить позицию центрфорварда, на которой в распоряжении Дэвида Мойеса есть только один исполнитель должного уровня – Майкл Антонио. Игроком Вест Хэма может стать Патрик Шик – форвард Байера и сборной Чехии, который после удачного Евро-2020 (5 голов) продолжает разрывать в Германии.

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Лондонцы готовы выложить за 25-летнего нападающего 40 млн фунтов. Вероятность трансфера оценивают достаточно высоко по нескольким причинам. Во-первых, в Вест Хэме уже выступают три игрока сборной Чехии – Владимир Цоуфал, Алекс Крал и Томаш Соучек. Во вторых, чешский магнат Даниэл Кршетински является совладельцем "молотов", приобретя в ноябре этого года 27% акций клуба. Соответственно, переезд Шика в Лондон уже в январе достаточно реален, утверждает Mirror.

В сезоне 2021/22 чешский форвард забил 16 голов в 13-ти матчах Бундеслиги. В бомбардирской гонке чемпионата Германии Шик опережает Эрлинга Холанда, в активе которого 13 результативных ударов. Впереди только Роберт Левандовски – 19 мячей. Контракт Шика с "фармацевтами" рассчитан до лета 2025 года.

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