Вест Хэм готов продать конкурента Ярмоленко

Полузащитник Вест Хэма Майкл Антонио может покинуть клуб. "Молотобойцы" готовы отпустить игрока при условии получения надлежащей компенсации.

Вест Хэм готов рассмотреть предложения по трансферу вингера Майкла Антонио. Лондонский клуб планирует получить за переход 30-летнего футболиста 15 млн евро, сообщает Sky Sports.

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В сезоне 2017/18 полузащитник не имел стабильного места в составе, сыграв лишь 16 матчей. Ранее была информация об интересе к Антонио Кристал Пэлас.

К слову, Антонио выступает на той же позиции, что и новичок Вест Хэма Андрей Ярмоленко, которого уже успел похвалить главный тренер Мануэль Пеллегрини.

Контракт Антонио рассчитан до лета 2021 года. Хавбек выступает за Вест Хэм с 2015 года.