Вест Хэм готов подписать Уилсона, – СМИ

Лондонский Вест Хэм обратил внимание на форварда Борнмута Каллума Уилсона.

"Молотки" могут отдать за 27-летнего нападающего 35 млн фунтов, сообщает The Sun.

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Уилсон стал альтернативой форварду Сельты Макси Гомесу, который решил остаться в испанской Ла Лиге. Вест Хэм этим летом может получить серьезные проблемы в атакующей линии: Энди Кэрролл уже покинул команду, а еще три форварда – Арнаутович, Чичарито и Хьюджилл тоже не прочь сменить клубную прописку.

В сезоне 2018/19 Каллум Уилсон провел 30 матчей в АПЛ, в которых забил 14 мячей и отдал 9 результативных передач. Ранее им интересовались Челси, Вулверхэмптон и Лестер.

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