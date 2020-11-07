Поединок Вест Хэм – Фулхэм стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру вживую можно на телеканале Setanta Sport. Текстовую онлайн-трансляцию матча проведет "Футбол 24". Сегодня Андрей Ярмоленко имеет возможность впервые сыграть против Фулхэма в официальном матче. В первый сезон украинца в ​​АПЛ он пропустил матчи против "коттеджеров" из-за травмы, а прошлую кампанию клуб провел в Чемпионшипе. В товарищеской игре, которая состоялась летом 2019 года, Ярмоленко провел на поле второй тайм и не отличался результативными действиями. Сегодня он тоже оказался в запасе, что для нынешнего сезона стало закономерностью.

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Вест Хэм – Фулхэм: стартовые составы на матч АПЛ

Вест Хэм: Фабиански – Цоуфал, Бальбуена, Огбонна, Крессвелл, Масуаку – Боуэн, Райс, Соучек, Фонрналс – Алле

Запасные: Ярмоленко, Рэндолф, Диоп, Фредерикс, Лансини, Бенхрама, Снодграсс

Фулхэм: Ареола – Айна, Андерсен, Адарабьойо, Робинсон – Рид Б., Ангисса –Керни, Рид, Лукман – Митрович

Запасные: Родак, Хектор, Рим, Брайан, Кебано, Кавалейру, Лофтус-Чик