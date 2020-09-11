Похоже, полузащитник Джек Уилшир больше не наденет футболку Вест Хэма.

Руководство "молотобойцев" не намерено продолжать сотрудничество с Джеком Уилширом, сообщает talkSPORT.

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Действующий контракт англичанина с Вест Хэмом, который рассчитан до лета 2021-го, будет расторгнут досрочно. Причиной такого решения является высокая травматичность 28-летнего хавбека.

Джек присоединился к Вест Хэму в 2018-м. В прошлом сезоне АПЛ Уилшир провел всего 8 матчей.

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