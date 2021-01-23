Андрей Ярмоленко – игрок ротации Вест Хэма. Он выходит на замену в АПЛ и играет с первых минут матчи второстепенных турниров. На неделе украинец хорошо проявил себя в чемпионате, исполнив ассист на победный гол, поэтому его появление в стартовом составе на игру с Донкастером не вызывало никаких сомнений. Правда, судя по протоколу, Андрей сыграет на позиции центрфорварда.

Поединок Вест Хэм – Донкастер начинается в 17:00 по Киеву. Прямая трансляция на Setanta Sports Ukraine.

Стартовый состав Вест Хэма: Фабиански – Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Джонсон – Нобл, Соучек – Форнальс, Лансини, Бенрама – Ярмоленко.

Запасные: Тротт, Цоуфал, Доусон, Огбонна, Баптист, Крессуэлл, Райс, Антонио, Афолаян.

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Вест Хэм – Донкастер: онлайн-трансляция матча