Бернли не хочет уступать "молотам" в переговорах по Джеймсу Тарковски, информирует Sky Sports.

Вест Хэм сделал предложение Шахтеру по трансферу Матвиенко, – английское СМИ

Вест Хэм предложил 30 млн фунтов за игрока сборной Англии, однако "кларетовые" настаивают на 50-ти. Если лондонцы осмелятся на такие расходы, то побьют собственный трансферный рекорд – пока его удерживает Себастьян Алле, за которого прошлым летом заплатили Айнтрахту 45 млн фунтов. К слову, Андрей Ярмоленко стоил клубу 16,5 млн фунтов.

Добавим, что Тарковски провел все 38 матчей прошлого розыгрыша АПЛ, отличился 2 голами и 2 ассистами.

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