Защитник Челси Эмерсон Пальмиери в ближайшее время присоединится к Вест Хэму.

Вест Хэм завершает трансфер Эмерсона из Челси, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Итало-бразилец обойдется "молоткам" в 13 млн фунтов и еще 2 млн бонусами. Обсуждаются детали личного контракта с Эмерсоном.

Прошлый сезон чемпион Европы провел в составе Лиона, где сыграл в 36 матчах и отличился голом и 2 ассистами.

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