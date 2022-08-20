Вест Хэм договорился о подписании защитника Челси
11:06 - Читати українською
Защитник Челси Эмерсон Пальмиери в ближайшее время присоединится к Вест Хэму.
Вест Хэм завершает трансфер Эмерсона из Челси, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Итало-бразилец обойдется "молоткам" в 13 млн фунтов и еще 2 млн бонусами. Обсуждаются детали личного контракта с Эмерсоном.
Прошлый сезон чемпион Европы провел в составе Лиона, где сыграл в 36 матчах и отличился голом и 2 ассистами.
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