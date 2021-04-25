Вест Хэм – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча
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Вест Хэм принимал Челси в 33 туре АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Вест Хэм – Челси.
Тимо Вернер 43’
43’ Тимо Вернер
В поединке за 6 очков Челси сумел на выезде минимально одолеть Вест Хэм.
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Гости чаще атаковали и создавали опасность у ворот соперника. В конце первого тайма симпатичную комбианцию подопечных Тухеля точным ударом завершил Тимо Вернер. Этот гол и стал решающим в поединке.
Победа позволила Челси закрепиться на 4-й строчке и оторваться от "молотобойцев" на три очка, Вест Хэм – 5-й.
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