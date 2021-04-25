Вест Хэм принимал Челси в 33 туре АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Вест Хэм – Челси.

В поединке за 6 очков Челси сумел на выезде минимально одолеть Вест Хэм.

"Он никогда не играл в футбол", – Мойес уничтожил арбитра после поражения от Челси

Гости чаще атаковали и создавали опасность у ворот соперника. В конце первого тайма симпатичную комбианцию подопечных Тухеля точным ударом завершил Тимо Вернер. Этот гол и стал решающим в поединке.

Победа позволила Челси закрепиться на 4-й строчке и оторваться от "молотобойцев" на три очка, Вест Хэм – 5-й.

Челси в фирменном стиле переиграл Вест Хэм и закрепился в зоне Лиги чемпионов – Ярмоленко не дали даже шанса