Вест Хэм близок к подписанию Фелипе Андерсона, который станет рекордным трансфером клуба

Вест Хэм практически согласовал переход атакующего хавбека Лацио Фелипе Андерсона. В случае трансфера бразилец станет рекордным приобретением клуба.

Полузащитник Лацио Фелипе Андерсон близок к переходу в Вест Хэм. Лондонский клуб заплатит за бразильца 38 млн фунтов, сообщает Daily Mail.

По информации издания, переход должен быть завершен в течение ближайших 48 часов.

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Таким образом 25-летний Андерсон станет рекордным трансфером в истории клуба. К слову, бразилец может закрыть позицию Андрея Ярмоленко, который также может продолжить карьеру в Вест Хэме.

В сезоне 2017/18 Андерсон в 21 матче Серии А забил 4 гола и отдал 7 ассистов.