Вест Хэм без Ярмоленко уступил Ливерпулю и остался в зоне вылета

Подопечные Юргена Клоппа на выезде уверенно переиграли Вест Хэм. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В пропущенном матче 18-го тура английской Премьер-лиги встречались Вест Хэм и Ливерпуль. Команда нашего Андрея Ярмоленко, который, напомним, восстанавливается после травмы, перед матчем делила 17-19 строчки турнирной таблицы с Борнмутом и Уотфордом и могла воспользоваться этим поединком, чтобы улучшить свое положение.

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Уже в начале матча Дивок Ориджи мог выводить мерсисайдцев вперед: он откликнулся на пас, находясь перед воротами, но его удар низом по центру оказался достаточно слабым и Лукаш Фабиански справился с выстрелом. Ливерпуль владел более чем убедительным перевесом во владении мячом и, таким образом, просто не позволял сопернику создавать хотя бы какие-то моменты.

Во второй половине тайма Исса Диоп нарушил правила в своей штрафной и арбитр назначил одиннадцатиметровый.

Система VAR подтвердила его решение и Мохамед Салах с разбега пробил в противоположный от голкипера угол ворот.

После перерыва Мануэль Лансини мог восстанавливать статус-кво: аргентинский полузащитник ворвался в штрафную и, откликнувшись на пас, сильно пробил низом по центру ворот. Алиссон сыграл внимательно и отвел угрозу от своих ворот. А через некоторое время Ливерпуль удвоил счет: Салах выдал божественный пас из центра поля на Алекса Окслейд-Чемберлена, тот опередил защитника и пробил мимо голкипера.

Вскоре Ориджо потерял еще один шанс: получив невероятную передачу низом в разрез между защитниками он пробил в правый нижний угол ворот. Если бы не прыжок Лукаша Фабиански – счет мог бы стать неприличным. На 79-й минуте после выстрела слету от Салаха мяч задел левую стойку.

Победа укрепила лидерство Ливерпуля и принесла команде Клоппа 70 очков. Вест Хэм с 23-ю баллами остался семнадцатым.

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