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Ярмоленко ворвался в стартовый состав впервые за 8 месяцев – онлайн-трансляция матча АПЛ

19:02 - Читати українською
Ярмоленко ворвался в стартовый состав впервые за 8 месяцев – онлайн-трансляция матча АПЛ
Вест Хэм – Бернли: онлайн-трансляция матча 8 июля 2020 – Ярмоленко хочет продолжить позитивную серию

Вест Хэм принимает Бернли в 34 туре чемпионата Англии. Андрей Ярмоленко традиционно готовится выйти в основе. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча АПЛ смотрите на "Футбол 24".

 

Борец за выживание принимает крепкого середняка. Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Бернли на "Футбол 24", стартует в 20:00 по Киеву. "Молоты" набрали 4 очка за 2 тура, вернув себе надежды на сохранение прописки в АПЛ. Бернли не проигрывает 3 тура, в которых на все команды было забито лишь 4 гола. В воскресенье Ярмоленко снова классно вышел на замену, но на этот раз его усилия нейтрализовал голкипер Ньюкасла. Последние две встречи команда украинца проиграла "бордовым" с общей разницей 0:5. Сейчас настало время реванша? Узнаем из трансляции – смотреть матч онлайн можно на телеканале Setanta Sports Ukraine +.

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Знаменитый инсайдер ExWHUemployee, который иногда сообщает новости из Вест Хэма скорее, нежели официальный сайт, намекает: Ярмоленко сыграет в основе впервые с ноябрьского матча против Тоттенхэма! "Молоты" подтвердили это хорошее известие.

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