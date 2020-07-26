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Чудо-гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Астон Вилла

20:59 - Читати українською
Чудо-гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Астон Вилла
Вест Хэм – Астон Вилла – 1:1 – видео голов и обзор матча / Getty Images

В рамках 38-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм и Астон Вилла не выявили сильнейшего. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

85’ Андрей Ярмоленко
 
Джек Грилиш 84’
84’ Джек Грилиш
85’ Андрей Ярмоленко

Команды отложили выяснение судьбы матча на финальный отрезок встречи. Как следствие, зрители увидели два мяча в течение двух минут под занавес поединка.

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Сначала забили бирмингемцы: Джек Грилиш получил пас от Макгинна, вошел в штрафную и мощным выстрелом пробил Фабиански. Но уже в ответной атаке забили "молотки". Это Андрей Ярмоленко на родном правом фланге принял передачу от Райса, подработал мяч под левую и фирменным ударом с рикошетом от того же Грилиша забросил за шиворот ветерану Рейне – 1:1!

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