Чудо-гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Астон Вилла

В рамках 38-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм и Астон Вилла не выявили сильнейшего. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Команды отложили выяснение судьбы матча на финальный отрезок встречи. Как следствие, зрители увидели два мяча в течение двух минут под занавес поединка.

Ярмоленко забил гол в последнем матче сезона – видео курьезного шедевра

Сначала забили бирмингемцы: Джек Грилиш получил пас от Макгинна, вошел в штрафную и мощным выстрелом пробил Фабиански. Но уже в ответной атаке забили "молотки". Это Андрей Ярмоленко на родном правом фланге принял передачу от Райса, подработал мяч под левую и фирменным ударом с рикошетом от того же Грилиша забросил за шиворот ветерану Рейне – 1:1!

Ярмоленко забил спасительный гол в финальном матче Вест Хэма в АПЛ – украинец причастен к вылету двух клубов