Зинченко вне игры из-за травмы: онлайн-трансляция матча АПЛ Вест Хэм – Арсенал
16 апреля 15:13 - Читати українською
Вест Хэм принимает Арсенал в 31 туре чемпионата Англии. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".
33’ Саид Бенрама
55’ Джаррод Боуэн
Мартин Эдегор 10’
10’ Мартин Эдегор
33’ Саид Бенрама
55’ Джаррод Боуэн
Александр Зинченко не попал даже в заявку из-за травмы паха – украинца решили поберечь. Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм - Арсенал, стартует в 16:00. Лондонцы продолжают борьбу с Манчестер Сити за титул чемпиона Англии 2023. Артета выиграл 5 из 6 поединков против "молотов", а единственная ничья (3:3) случилась на поле отчетного соперника. Где смотреть матч Вест Хэм – Арсенал онлайн? Игру транслирует Setanta Sports только на своей платформе.
Стартовые составы:
Арсенал:
Вест Хэм:
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