Александр Зинченко не попал даже в заявку из-за травмы паха – украинца решили поберечь. Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм - Арсенал, стартует в 16:00. Лондонцы продолжают борьбу с Манчестер Сити за титул чемпиона Англии 2023. Артета выиграл 5 из 6 поединков против "молотов", а единственная ничья (3:3) случилась на поле отчетного соперника. Где смотреть матч Вест Хэм – Арсенал онлайн? Игру транслирует Setanta Sports только на своей платформе.

Стартовые составы:

Арсенал:

Here’s how we line up to face West Ham…



Tierney starts at the back

Gabriel Jesus leads the line

Nketiah returns to the squad pic.twitter.com/05b9FRa9h6 — Arsenal (@Arsenal) April 16, 2023

Вест Хэм: