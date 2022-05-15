Манчестер Сити в рамках чемпионской гонки поехал в гости к Вест Хэму. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 37-го тура АПЛ между Вест Хэмом и Манчестер Сити начнется в 16.00 по киевскому времени. Смотреть игру можно Setanta Sports Ukraine +, а "Футбол 24" проведет текстовый онлайн.

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Манчестер Сити на три очка опережает Ливерпуль в борьбе за чемпионство. Вест Хэм идет седьмым и претендует на еврокубки. Александр Зинченко в третий раз выходит в стартовом составе "горожан", а Андрей Ярмоленко начинает в запасе.

Стартовые составы команд

Вест Хэм: Фабиански – Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл – Райс, Соучек – Боуэн, Лансини, Форнальс – Антонио.

Запасные: Ареоля, Масуаку, Джонсон, Фредерикс, Крал, Нобл, Влашич, Ярмоленко, Окофлекс.

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Фернандиньо, Ляпорт, Зинченко – де Брюйне, Родри, Силва – Марез, Жезус, Грилиш.

Запасные: Стеффен, Аке, Стерлинг, Гюндоган, Фоден, Иган-Райли, Мбете, Палмер, Лавия.

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