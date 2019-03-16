Вест Хэм – Хаддерсфилд – 4:3 – видео голов и обзор матча

Вест Хэм в невероятном матче одолел Хаддерсфилд в 31-м туре АПЛ. Смотрите видеообзор матча Вест Хэм – Хаддерсфилд на сайте "Футбол 24".

Пока Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы, его Вест Хэм провел самый зрелищный матч в сезоне. Лондонцы за последние 16 минут организовали впечатляющий камбэк в поединке против Хаддерсфилда.

Вест Хэм вырвал победу у Хаддерсфилда, Лестер в меньшинстве одолел Бернли: 31-й тур АПЛ, матчи субботы

Эта героическая победа подняла Вест Хэм на 9-ю позицию из 42 очками, Хаддерсфилд с 14 пунктами остался почти без шансов на выживание в АПЛ.