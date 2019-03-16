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Вест Хэм – Хаддерсфилд – 4:3 – видео голов и обзор матча

20:24 31 Читати українською
Вест Хэм – Хаддерсфилд – 4:3 – видео голов и обзор матча
Вест Хэм – Хаддерсфилд – 4:3 – видео голов и обзор матча

Вест Хэм в невероятном матче одолел Хаддерсфилд в 31-м туре АПЛ. Смотрите видеообзор матча Вест Хэм – Хаддерсфилд на сайте "Футбол 24".

15’ Марк Нобл
75’ Анжело Огбонна
84’ Хавьер Чичарито
92’ Хавьер Чичарито
 
Жуниньо Бакуна 17’
Карлан Грант 30’
Карлан Грант 65’

Пока Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы, его Вест Хэм провел самый зрелищный матч в сезоне. Лондонцы за последние 16 минут организовали впечатляющий камбэк в поединке против Хаддерсфилда.

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Эта героическая победа подняла Вест Хэм на 9-ю позицию из 42 очками, Хаддерсфилд с 14 пунктами остался почти без шансов на выживание в АПЛ.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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