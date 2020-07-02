Вест Хэм – Челси: Невилл уничтожил защитников, которых Ярмоленко оставил в дураках победным голом

Легенда Манчестер Юнайтед Гари Невилл отметил нелепые действия обороны Челси против лидера сборной Украины в матче 32-го тура АПЛ.

"Рюдигеру не хватило футбольного интеллекта в моменте с голом Ярмоленко. Он должен был держать украинца подальше от его левой ноги, а так его действия не оставили Кепе шансов.

Пушка Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Челси – 3:2

Видите, Ярмоленко начинает забег рядом с Алонсо? Посмотрите, посмотрите, посмотрите! Что ты делаешь, Алонсо? Его скорость возвращения стоила Челси игры вместе с ужасными действиями Рюдигера.

Алонсо был на уровне с Ярмоленко, и он не приложил усилий для возвращения. Ты должен бежать назад так быстро, как только можешь, когда ваша команда теряет мяч. Этому учат в шесть лет", – заявил Невилл для Sky Sports.

Напомним, победный гол Ярмоленко в ворота Челси (3:2) позволил "молотобойцам" покинуть зону вылета.

Вест Хэм победил Челси: забитый гол и триумфальный футбол от Ярмоленко, Антонио – герой встречи, Кепа – не топ-вратарь