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Вест Хэм – Челси: Невилл уничтожил защитников, которых Ярмоленко оставил в дураках победным голом

2 июля 10:24 - Читати українською
Вест Хэм – Челси: Невилл уничтожил защитников, которых Ярмоленко оставил в дураках победным голом
Андрей Ярмоленко / Фото ФК Вест Хэм

Легенда Манчестер Юнайтед Гари Невилл отметил нелепые действия обороны Челси против лидера сборной Украины в матче 32-го тура АПЛ.

45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антонио
89’ Андрей Ярмоленко
 
Виллиан 42’
Виллиан 71’
42’ Виллиан
45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антонио
71’ Виллиан
89’ Андрей Ярмоленко

"Рюдигеру не хватило футбольного интеллекта в моменте с голом Ярмоленко. Он должен был держать украинца подальше от его левой ноги, а так его действия не оставили Кепе шансов.

Пушка Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Челси – 3:2

Видите, Ярмоленко начинает забег рядом с Алонсо? Посмотрите, посмотрите, посмотрите! Что ты делаешь, Алонсо? Его скорость возвращения стоила Челси игры вместе с ужасными действиями Рюдигера.

Алонсо был на уровне с Ярмоленко, и он не приложил усилий для возвращения. Ты должен бежать назад так быстро, как только можешь, когда ваша команда теряет мяч. Этому учат в шесть лет", – заявил Невилл для Sky Sports.

Напомним, победный гол Ярмоленко в ворота Челси (3:2) позволил "молотобойцам" покинуть зону вылета.

Вест Хэм победил Челси: забитый гол и триумфальный футбол от Ярмоленко, Антонио – герой встречи, Кепа – не топ-вратарь

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Теги
Англия Украинцы за рубежом Челси Челси Андрей Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Гари Гари Невилл Вест Хэм - Челси Антонио Антонио Рюдигер Маркос Маркос Алонсо
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