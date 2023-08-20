Челси во втором туре АПЛ встречается с Вест Хэмом. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Вест Хэм – Челси стартует в 18:30 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале Setanta Sports Ukraine и на сервисе Setanta Sports.

Михаил Мудрик во втором туре подряд остается в запасе Челси. Маурисио Почеттино скопировал состав из предыдущей игры (единственное изменение – отсутствие травмированного Джеймса), где "синие" расписали ничью с Ливерпулем.

Мудрик упустил шанс стать героем – Челси и Ливерпуль расписали изнурительную ничью на старте АПЛ

Стартовые составы команд

Вест Хэм: Ареоля – Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон – Соучек, Уорд-Праус – Боуэн, Пакета, Бенрама – Антонио.

Запасные: Фабиански, Огбонна, Джонсон, Крессуэлл, Форнальс, Альварес, Ингс, Корне, Мубама.

Челси: Санчес – Дисаси, Силва, Колуил – Гюсто, Энцо, Галлахер, Чилуэлл – Чуквуэмека – Стерлинг, Джексон.

Запасные: Бергстрем, Хамфриз, Кукурелья, Маатсен, Кайседо, Угочукву, Мудрик, Мадуэке, Берстов.

Мудрика "подсидел" неожиданный конкурент, а Артета удивил всех – фэнтези АПЛ с "Футбол 24"