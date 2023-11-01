Вест Хэм в рамках матча 1/8 финала Кубка английской лиги принимает Арсенал. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/8 финала Кубка английской лиги между Вест Хэмом и Арсеналом стартует в 21:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна в приложении Setanta Sports. Александр Зинченко второй раз подряд выходит в основном составе "канониров".

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Стартовые составы

Вест Хэм:

Арсенал:

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