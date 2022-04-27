Вест Хэм встречается с Айнтрахтом в 1/2 финала Лиги Европы. Какой прогноз на игру и противостояние в целом, подскажет "Футбол 24".

Первый полуфинальный матч Вест Хэм – Айнтрахт состоится 28 апреля в Лондоне. Старт встречи в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка, а прямую трансляцию в открытом доступе можно найти на MEGOGO.

Фаворитом противостояния букмекеры выделяют Вест Хэм. Bwin дает на выход команды Ярмоленко в финал Лиги Европы коэффициент 1.57, а на итоговый успех Айнтрахта – 2.25.

Конкретно в первом матче англичане также имеют больше шансов на победу. Wiiliam Hill оценивает домашнюю викторию Вест Хэма коэффициентом 1.95, победу Франкфурта в 3.9, а ничью – 3.4.

Матч ожидается не слишком результативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.9, а на соответствующий тотал меньше – 1.8. Гол Андрей Ярмоленко оценен коэффициентом 3. Только от Джаррода Боуэна больше ждут голов (2.8).

Аналитический портал Five Thirty Eight оценивает шансы команд на выход в финал: Вест Хэм – 54%, Айнтрахт – 46%.

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