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Вест Хем – Шеффилд Юнайтед: Ярмоленко отметился ассистом

18:04 130 Читати українською
Вест Хем – Шеффилд Юнайтед: Ярмоленко отметился ассистом
Снодграс отличился с передачи Ярмоленко / твиттер АПЛ

Вест Хэм повел в счете в матче 10-го тура АПЛ против Шеффилд Юнайтед. Голевая передача на счету Андрея Ярмоленко.

44’ Роберт Снодграс
 
Лис Муссе 68’
44’ Роберт Снодграс
68’ Лис Муссе

В конце первого тайма Вест Хэм повел в счете в матче с Шеффилдом. После атаки гостей Роберто Хименес быстро ввел мяч в игру, Ярмоленко подхватил мяч после игры головой в исполнении защитника, а вторым касанием вывел Снодграса один на один с голкипером. Шотландец вывел "молотобойцев" вперед в счете.

Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед: Ярмоленко классным ассистом помог "молоткам" выиграть первый тайм

Следует отметить, что этот гол закрыл первую половину матча. Текстовую трансляцию второго тайма можно посмотреть на "Футбол 24".

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Теги
Англия Украинцы за рубежом Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед Роберт Снодграс Роберт Снодграс Вест Хэм Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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