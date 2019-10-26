Вест Хем – Шеффилд Юнайтед: Ярмоленко отметился ассистом

Вест Хэм повел в счете в матче 10-го тура АПЛ против Шеффилд Юнайтед. Голевая передача на счету Андрея Ярмоленко.

В конце первого тайма Вест Хэм повел в счете в матче с Шеффилдом. После атаки гостей Роберто Хименес быстро ввел мяч в игру, Ярмоленко подхватил мяч после игры головой в исполнении защитника, а вторым касанием вывел Снодграса один на один с голкипером. Шотландец вывел "молотобойцев" вперед в счете.

Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед: Ярмоленко классным ассистом помог "молоткам" выиграть первый тайм

Следует отметить, что этот гол закрыл первую половину матча. Текстовую трансляцию второго тайма можно посмотреть на "Футбол 24".