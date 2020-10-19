Чемпионат Англии 2020/21, 5-й тур

Вест Бромвич – Бёрнли – 0:0

Лидс – Вулверхэмптон – начало в 22:00

Вест Бромвич и Бёрнли в новом сезоне побед ещё не знали – причём подопечные Шона Дайча вообще проиграли все три встречи. Исправить статистику было тяжёло, ведь ВБА проиграл только один из шести последних матчей против Бёрнли.

Не испытал он поражения и сегодняшнем поединке – "дрозды" в родных стенах чаще били по воротам (14:9) и больше владели мячом (56%), однако голов так и не забили. Гости прошить голкипера Джонстона также не смогли. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничю.

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