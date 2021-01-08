Шотландец заключил соглашение с "дроздами" сроком на полтора года, сообщает официальный сайт ВБА.

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"Мне очень приятно, что он решил принять вызов вместе с нами. Снодграс придаст нам опыта и качества. Я слышал от многих людей, что он исключителен в раздевалке, что является прекрасным бонусом в дополнение к его способностям", – оценил трансфер Роберта наставник Вест Бромвича Сэм Эллардайс.

В нынешнем сезоне Роберт Снодграс провел лишь 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 1 ассист.

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