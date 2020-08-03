Вест Бромвич предложил 7 млн за Виду – новичка АПЛ тренирует давний знакомый экс-динамовца

Вест Бромвич Альбион запопонував туркам 7 млн евро за защитника, информирует Sabah.

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"Дрозды" вышли в АПЛ и хотят усилить состав качественными и опытными игроками. Приглашению Виды может помочь главный тренер команды Славен Билич, который хорошо знает защитника по совместной работе в сборной Хорватии. Бешикташ также не будет слишком мешать переходу. Хорват получает наибольшую зарплату в команде (80 тысяч евро в неделю), а на следующий сезон "орлы" планируют режим экономии.

Напомним, Вида перебрался в Турцию в начале 2018 на правах свободного агента после завершения контракта с киевским Динамо. В текущем сезоне он сыграл 38 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 5 голов.

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