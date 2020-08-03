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Вест Бромвич предложил 7 млн за Виду – новичка АПЛ тренирует давний знакомый экс-динамовца

16:50 - Читати українською
Вест Бромвич предложил 7 млн за Виду – новичка АПЛ тренирует давний знакомый экс-динамовца
Домагой Вида / Сайт Бешикташа

Центрбек Бешикташа Домагой Вида имеет все шансы попробовать свои силы в чемпионате Англии.

Вест Бромвич Альбион запопонував туркам 7 млн евро за защитника, информирует Sabah.

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"Дрозды" вышли в АПЛ и хотят усилить состав качественными и опытными игроками. Приглашению Виды может помочь главный тренер команды Славен Билич, который хорошо знает защитника по совместной работе в сборной Хорватии. Бешикташ также не будет слишком мешать переходу. Хорват получает наибольшую зарплату в команде (80 тысяч евро в неделю), а на следующий сезон "орлы" планируют режим экономии.

Напомним, Вида перебрался в Турцию в начале 2018 на правах свободного агента после завершения контракта с киевским Динамо. В текущем сезоне он сыграл 38 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 5 голов.

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Теги
Англия Трансферы Домагой Домагой Вида Вест Бромвич Вест Бромвич Бешикташ Бешикташ Славен Славен Билич
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