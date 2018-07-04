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Вест Бромвич подписал голкипера Манчестер Юнайтед

15:07 75 Читати українською
Вест Бромвич подписал голкипера Манчестер Юнайтед
Сэм Джонстон / Фото: Вест Бромвич

Вратарь Манчестер Юнайтед Сэм Джонстон стал игроком "дроздов".

Контракт подписан сроком на четыре года, сообщает официальный сайт Вест Бромвича. По информации английских СМИ, сумма трансфера - 5 млн фунтов.

Отметим, что последние два сезона Джонстон выступал за Астон Виллу на правах аренды.

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Напомним, Вест Бромвич покинул АПЛ по итогам сезона 2017/18.

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Трансферы Чемпионата Англии Англия Сэм Джонстон Сэм Джонстон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вест Бромвич Вест Бромвич
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