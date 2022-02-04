Вест Бромвич в своем твиттере объявил о приходе Стива Брюса на должность главного тренера команды.

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Договор рассчитан на 1,5 года. Владельцы клуба рассчитывают, что новый наставник поможет "дроздам" вернуться в АПЛ, из которой команда вылетела в прошлом сезоне. За свою карьеру англичанин возглавлял Хаддерсфилд, Уиган, Шеффилд Юнайтед, Кристал Пелас, Астон Виллу, Сандерленд, Халл Сити и Шеффилд Венсдей.

Напомним, последним местом работы Брюса стал Ньюкасл, из которого специалиста уволили после прихода новых владельцев из Саудовской Аравии.

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