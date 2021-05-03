Чемпионат Англии 2020/21, 34-й тур

Вест Бромвич – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Фабиу Силва, 45+2 – Диань, 62

Бёрнли – Вест Хэм – начало в 22:15

Домашний матч Вест Бромвича против Вулверхэмптона особого турнирного значения не имел. "Вулвз" уже никуда не вылетят и не поднимутся, а "дрозды" спастись от вылета могут лишь в теории – подопечным Сэма Аллардайса даже в случае сегодняшней победы необходимо было отыграть у Ньюкасла аж восемь зачётных баллов за четыре тура. Кроме того, при равенстве очков именно "сороки" держались бы выше, а за выживание боролся ещё и Фулхэм. Словом, шансы на прописку в АПЛ были мизерными.

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Очевидно, именно поэтому хозяева не настроились на первый тайм, тотально провалив его. Вулверхэмптон доминировал, а на 45+2-й минуте команда Эшпириту Санту открыла счёт – это Фабиу Силва ударом с рикошетом от защитника замкнул прострел с правого фланга. 0:1! Впрочем, этот гол завёл "дроздов": они создали несколько хороших моментов на старте второго тайма, а на 62-й минуте Вест Бромвич сравнял усилиями Дианя – Мбайе пробил головой метров с шести после классного навеса от Таунсенда. 1:1!

В последние полчаса над стадионом полил обильный ливень, который сильно повлиял на качество футбола. Вулверхэмптон выглядел несколько активнее, нанеся несколько неплохих ударов по воротам хозяев, но Джонстон выручил ВБА. Забить хотя бы ещё один мяч командам так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничью.

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