Французский специалист подписал 4-летний контракт с "дроздами", сообщает официальный сайт клуба.

Ранее Валерьен Исмаэль был наставником Барнсли с Чемпионшипа. До этого он также возглавлял ЛАСК, Ганновер и Вольфсбург. "Дворняги" во главе с 45-летним наставником в сезоне 2020/21 заняли 5 место в Первом дивизионе Англии, набрав 78 очков в 46 играх.

Напомним, что по результатам сезона АПЛ 2020/2021 Вест Бромвич занял предпоследнюю строчку чемпионата и вылетел в Чемпионшип.

