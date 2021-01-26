Манчестер Сити поехал в гости к Вест Бромвичу в рамках 20 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.

Александр Зинченко сейчас выигрывает конкуренцию на левом фланге обороны Манчестер Сити. В субботу он получил отдых, пока команда полурезервным составом билась в Кубке Англии. А на важный матч АПЛ украинец возвращается в старт.

Матч Вест Бромвич – Манчестер Сити начинается в 22:15 по Киеву. Прямая трансляция на Setanta Sports Ukraine. Соперники встречались месяц назад на Этихаде. Тогда "дрозды" выстояли не совсем заслуженную ничью, но потеряли тренера. Славена Билича уволили, а на его место пригласили Сэма Аллардайса, которому, впрочем, не удается вытянуть Вест Бром из зоны вылета.

Стартовые составы команд

Вест Бромвич: Джонстон – Фурлонг, Аджаи, О'Ши, Гиббс – Ливермор, Сойерс – Снодграсс, Перейра, Грант – Робинсон.

Запасные: Баттон, Бартли, Иванович, Пелтье, Таунсенд, Галлахер, Филлипс, Эдвардс, Робсон-Кану.

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко – Бернарду, Родри, Гюндоган – Марез, Стерлинг, Фоден.

Запасные: Стеффен, Уокер, Жезус, Ляпорт, Торрес, Менди, Фернандиньо, Гарсия, Бернабе.

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