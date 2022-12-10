"Парни прошли через все это, но это часть большого спорта. Все получилось очень драматично, но я думаю, что мы хорошо выступили как команда. В раздевалке действительно ужасное настроение. Я просто поблагодарил всех ребят, это был лучший коллектив в моей карьере. Подарок в позднем возрасте.

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Под моим руководством мы сыграли 20 матчей и не проиграли. Нельзя сказать, что мы плохо поработали. Таким можно гордиться, не правда ли? Но если вы проигрываете по пенальти...

Весь год тренировали пенальти и все равно облажались. Я попросил игроков исполнять пенальти в своих клубах, и все они это сделали. Впрочем, если не забиваете первые два пенальти, вы не сможете выиграть. На мой взгляд, пенальти в основное время был сомнительным. Я хотел бы снова увидеть это по телевизору. Но проиграли мы не из-за рефери", – VI цитирует 71-летнего ван Гала, возвращающегося на пенсию и передающего сборную Нидерландов в руки Рональда Кумана.

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