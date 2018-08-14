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Вес Браун считает, что Погба останется в Манчестер Юнайтед

14:12 28 Читати українською
Вес Браун считает, что Погба останется в Манчестер Юнайтед
Поль Погба / ФК Манчестер Юнайтед

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Уэс Браун уверен, что хавбек Погба не перейдет в Барселону этим летом.

"Погба останется. Он игрок Манчестер Юнайтед. Он был капитаном в пятницу (в матче против Лестера, – прим. Футбол 24), забил пенальти, прекрасно провел чемпионат мира и я надеюсь, что он будет играть так и в дальнейшем и у него будет великолепный сезон в составе Юнайтед.

Погба снова намекнул на желание уйти из Манчестер Юнайтед

Возможно, сейчас он получит больше свободы, особенно после подписания Фреда, а также потому что есть Неманья Матич. Фред выглядит как человек, который может бегать по полю и любит защищаться, поэтому у Погба будет больше возможностей для атак.

Пока рано говорить, как это все выглядит, будет ли Поль играть в более атакующий футбол или защитный", – цитирует Брауна Daily Star.

Погба может оказаться в Барселоне в январе

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