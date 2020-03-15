Вертонген стал жертвой грабителей – его жене угрожали оружием

Семья защитника Тоттенхэма Яна Вертонгена пережила неприятные минуты. Четверо неизвестных преступников ограбили дом бельгийца.

Пока Ян Вертонген в составе Тоттенхэма находился в Германии на поединке Лиги чемпионов против РБ Лейпциг, в его дом ворвались четверо вооруженных мужчин в масках. Инцидент произошел во вторник около 8 часов вечера – в то время жена бельгийца и двое маленьких детей находились в доме, сообщает Express.

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Преступники угрожали жене Вертонгена ножами и мачете, требуя деньги и драгоценности. Понятно, что перепуганная женщина не стала сопротивляться, а злоумышленники скрылись, прихватив немало ценностей. К счастью, никто не пострадал, а полиция продолжает поиски преступников.

В текущем сезоне 32-летний Вертонген провел за Тоттенхэм 26 матчей, в которых забил 2 гола. Летом он станет свободным агентом.

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