Вертонген: Боруссия Д – сильный соперник, но Тоттенхэм может обыграть любого

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген поделился ожиданиями от матча против дортмундской Боруссии в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"У нас уже были фантастические вечера на Уэмбли в Лиге чемпионов, и мы хотим пережить это снова. Нам очень нужна поддержка. Она может предоставить нам дополнительных сил.

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Я всегда готов играть на любой позиции, где буду нужен команде. Конечно, между ролями крайнего и центрального защитника разница, но я стараюсь играть по-своему на каждой из этих позиций.

Нас ждет матч с очень сильным соперником, но в прошлом году мы уже показали, что можем обыгрывать кого угодно. Мы будем готовы", – цитирует Вертонгена официальный сайт УЕФА.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Боруссия Д состоится завтра, 13 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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