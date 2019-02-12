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Вертонген: Боруссия Д – сильный соперник, но Тоттенхэм может обыграть любого

12 февраля 20:31 32 Читати українською
Вертонген: Боруссия Д – сильный соперник, но Тоттенхэм может обыграть любого
Ян Вертонген / Фото: соцсети

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген поделился ожиданиями от матча против дортмундской Боруссии в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"У нас уже были фантастические вечера на Уэмбли в Лиге чемпионов, и мы хотим пережить это снова. Нам очень нужна поддержка. Она может предоставить нам дополнительных сил.

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Я всегда готов играть на любой позиции, где буду нужен команде. Конечно, между ролями крайнего и центрального защитника разница, но я стараюсь играть по-своему на каждой из этих позиций.

Нас ждет матч с очень сильным соперником, но в прошлом году мы уже показали, что можем обыгрывать кого угодно. Мы будем готовы", – цитирует Вертонгена официальный сайт УЕФА.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Боруссия Д состоится завтра, 13 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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Лига чемпионов1/8 финалаУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Боруссия Дортмунд: Среда 13 февраля 2019

Тоттенхэм

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0 : 0
Боруссия Дортмунд
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