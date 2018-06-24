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Вертонген: Бельгия собирается победить в матче с Англией

23 июня 22:16 49 Читати українською
Вертонген: Бельгия собирается победить в матче с Англией
Ян Вертонген / Фото: Getty Images

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген поделился ожиданиями от матча с Англией на групповом этапе чемпионата мира-2018.

"Игра с Англией будет особенной, потому что и я знаю многих футболистов из этой команды, и они знают Бельгию.

Мы не хотим заниматься подсчетом очков, просто собираемся выиграть этот матч", – цитирует Вертонгена портал RT.

Напомним, Бельгия разгромила Тунис со счетом 5:2 и обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира-2018.

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ЧМ-2018 3 тур

Англия - Бельгия: Четверг 28 июня 2018

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