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Верратти вернулся к тренировкам перед матчами с Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов

22:28 4 Читати українською
Верратти вернулся к тренировкам перед матчами с Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов
Верратти вернулся к тренировкам / Reuters

Итальянец вернулся в общую группу на тренировках, восстановившись после повреждения лодыжки в матче с Генгама.

Марко Верратти сегодня вернулся к тренировкам в составе Пари Сен-Жермен, сообщает Goal.com.

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Итальянец получил повреждение в матче Лиги 1 против Генгама, но уже начал подготовку к матчам с Манчестер Юнайтед, первый из которых состоится 12 февраля.

Отметим, что его партнер по ПСЖ бразилец Неймар получил травму и не сможет помочь парижанам в обоих матчах против "красных дьяволов".

В сезоне 2018/19 Марко Верратти провел 21 матч во всех турнирах.

Лига чемпионов1/8 финалаОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Пари Сен-Жермен: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
до матча
6
дн
:
23
час
:
7
мин
Пари Сен-Жермен
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Неймар Неймар Марко Верратти Марко Верратти Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Лига чемпионов Манчестер Юнайтед - Пари Сен-Жермен
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