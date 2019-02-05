Верратти вернулся к тренировкам перед матчами с Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов

Итальянец вернулся в общую группу на тренировках, восстановившись после повреждения лодыжки в матче с Генгама.

Марко Верратти сегодня вернулся к тренировкам в составе Пари Сен-Жермен, сообщает Goal.com.

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Итальянец получил повреждение в матче Лиги 1 против Генгама, но уже начал подготовку к матчам с Манчестер Юнайтед, первый из которых состоится 12 февраля.

Отметим, что его партнер по ПСЖ бразилец Неймар получил травму и не сможет помочь парижанам в обоих матчах против "красных дьяволов".

В сезоне 2018/19 Марко Верратти провел 21 матч во всех турнирах.