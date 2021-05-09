Полузащитник ПСЖ Марко Верратти имеет не очень высокие шансы на участие в Евро-2020 в составе сборной Италии.

Хавбек во время тренировки получил ушиб правого колена с растяжением внутренней боковой связки, сообщает официальный сайт ПСЖ.

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Журналист Танкреди Палмиери в своем твиттере отмечает, что такая травма обычно требует около месяца реабилитации плюс несколько дней, чтобы набрать форму. Хавбек должен пройти углубленное медицинское обследование, но если все произойдет именно по такому сценарию, то Марко пропустит групповой этап и восстановится только к матчам плей-офф.

К слову, Верратти провел 31 поединок в составе ПСЖ во всех турнирах текущего сезона, записав в свой актив 6 результативных передач.

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