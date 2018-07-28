Верратти: Никогда бы не поверил, что буду играть с Буффоном в одном клубе

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти поделился впечатлениями от перехода Джанлуиджи Буффона в парижский клуб.

"Когда ПСЖ объявил о подписании контракта с Буффоном, у меня были странные ощущения. Если бы кто-то сказал мне, что я буду играть в одном клубе с Джиджи, не поверил бы. Мне комфортно в Париже, у Буффона не было никаких проблем в Турине. Даже не мог представить, что мы окажемся в одной команде.

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Джиджи – потрясающий человек, с правильным менталитетом. Он всегда пытается помочь партнерам по команде. Мне нравится проводить время с Буффоном, поскольку у него хорошее чувство юмора. Очень рад, что он перебрался в ПСЖ", – цитирует Верратти официальный сайт ПСЖ.

Напомним, Буффон подписал с ПСЖ контракт по схеме 1+1. Финансовые детали сделки пока остаются неизвестными. Однако, ранее СМИ писали, что итальянец в Париже будет зарабатывать 8 млн евро за сезон.

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