Верратти извинился за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, но получил штраф от ПСЖ

Хавбек ПСЖ Марко Верратти будет лишен части ежемесячной премии.

В ночь с 30 на 31 октября 25-летний игрок ПСЖ был арестован за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в крови полузащитника составлял 0,49 промилле при норме в 0,2.

Верратти был арестован полицией за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии

Официальный сайт ПСЖ сообщает, что на следующий день Верратти самостоятельно извинился перед тренером и руководством французского гранда. Но, согласно контракту, футболист будет лишен части этического бонуса, который предоставляется игрокам за примерное поведение.

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Заметим, что 25-летнему футболисту грозит лишение водительских прав на длительный срок.